İnegöl'de park halindeki 12 aracın lastikleri kesildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 12 aracın lastiklerini kestiği iddia edilen zanlı yakalandı.
Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan araçların lastiklerinin kesildiği ihbarını yapılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgede araştırma yapan ekipler, 12 aracın lastiklerine zarar verdiği öne sürülen M.E.U'yu (32) gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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