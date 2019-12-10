İnegöl'de park halindeki otomobil yandı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Sırrı Delioğlu, Kemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki 16 J 3494 plakalı otomobilini çalıştırmak istediği sırada araç alev aldı.
Araçtan çıkan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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