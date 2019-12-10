Son Dakika Haberleri: İnegöl'de park halindeki otomobil yandı
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İnegöl'de park halindeki otomobil yandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.

İnegöl'de park halindeki otomobil yandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.

Sırrı Delioğlu, Kemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki 16 J 3494 plakalı otomobilini çalıştırmak istediği sırada araç alev aldı.

Araçtan çıkan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hasar gören otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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