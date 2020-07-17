İnegöl'de patateste 40 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

İnegöl'de patateste 40 bin ton rekolte bekleniyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, patates hasadı başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, patates hasadı başladı. 10 bin dekar alanda ekilen patateste, bu sene yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor.

İnegöl ilçesinde 10 bin dekar alanda üretim yapılan patatesin hasadı başladı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de 10 bin dekar alanda patates ekiliyor. Patatesi sözleşmeli eken çiftçilerimiz için bir şey diyemem ama bireysel eken çiftçilerimiz umduğunu bulamadı. Adana, Ödemiş ve şu an da İnegöl'de patates hasadının yarısı bitmiş. Dışarı mal gönderememe de bizim fiyatlarımızı düşürüyor" ifadelerini kullandı.

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İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de patateste 40 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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