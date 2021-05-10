İnegöl'de pazarlarda yeni dönem başladı - Son Dakika

İnegöl'de pazarlarda yeni dönem başladı

10.05.2021 15:13
İnegöl'de pazarlarda yeni dönem başladı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, semt pazarlarında pazarlar kapandıktan sonra oluşan çöp yığını görüntülerine son vermek için yeni bir uygulama başlattı.

İnegöl Belediyesi, semt pazarlarında pazarlar kapandıktan sonra oluşan çöp yığını görüntülerine son vermek için yeni bir uygulama başlattı. Belediye Başkanı Alper Taban, artık tüm pazarlarda pazarcıların gün sonu çöplerini kendilerine dağıtılan poşetlere toplayacağını ifade ederek "Duyarlı pazarcılarımıza bu uygulamaya verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum" dedi.

İnegöl'de kurulan semt pazarlarının ardından geride kalan çöpler ve atıklar, yaklaşık 4-5 saatlik çalışmayla İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizleniyordu. Pazarlarda yaşanan bu duruma son vermek, pazarların ardından çöp yığını görüntülerini ortadan kaldırmak adına İnegöl Belediyesi ve pazarcı esnafı işbirliğinde yeni bir çalışma başlatıldı. İlk denemesi Cumartesi günü kurulan 8 semt pazarında yapılan uygulamada, İnegöl Belediyesi tüm pazarcılara çöp poşetleri dağıttı. Pazarcılar da pazarın sona ermesinin ardından çöplerini ve atıklarını yerlerde değil, dağıtılan çöp torbalarıyla toplu halde bıraktı. Bu sayede pazarlardaki kötü görüntü ortadan kalkmış oldu.

Yeni uygulamaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Geçmişten bu yana pazarlarımızda alışkanlık haline gelmiş kötü bir görüntü vardı. Pazaryerlerinde bu görüntüler artık tarihe karışıyor. Pazarcılarımız gün sonunda çöplerini çevreye değil, çöp poşetlerine dolduracaklar. Bu noktada zabıta ekiplerimiz tüm Pazar yerlerinde esnafımıza çöp torbaları dağıtacaklar. Esnafımızdan da ricamız çöplerini gelişi güzel şekilde atmak yerine, dağıtılan torbalara biriktirmeleri ya da gün sonunda çöplerini toplayıp bu torbalarla bırakmaları. Bu konuda denetimlerimiz de çevre temizliği için artık Pazar tamamen toplanıp kapanana kadar sürecek. Zabıta ekiplerimiz gerekli denetimleri yapacak" dedi.

İlk denemenin 8 Mayıs tarihinde kurulan pazarlarda yapıldığını kaydeden Başkan Taban, "Uygulamaya yönelik ilk denemeyi 8 Mayıs Cumartesi günü şehrimizin 8 ayrı noktasında kurduğumuz pazarlarda yaptık. Başarılı bir sonuç da aldık. Çöplerini çevreye atmayarak poşetlere dolduran duyarlı pazarcılarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra her pazarda aynı uygulama devam edecek. Aksi halde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bir Pazar alanını temizlemesi 4-5 saat gibi uzun bir süreyi alıyor. Ancak Cumartesi günü 8 ayrı Pazar yerini 4 saatte temizlemeyi başardık. Oldukça başarılı bir sonuç alındı. İnşallah daha temiz bir İnegöl için bu adımı da başarıyla atacağız" diye konuştu. - BURSA

İnegöl'de pazarlarda yeni dönem başladı
İnegöl'de pazarlarda yeni dönem başladı
İnegöl'de pazarlarda yeni dönem başladı
İnegöl'de pazarlarda yeni dönem başladı

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Cumartesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de pazarlarda yeni dönem başladı - Son Dakika


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