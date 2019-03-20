İnegöl'de Polis Çok Sayıda Silah Ele Geçirdi
48 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirdi.
Alınan bilgiler göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları sabit ve seyir halindeki uygulamalarda, 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler silahlara ve uyuşturucu maddeye el koydu. Şahıslar hakkında yasal işlem uygulandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:21 Kaynak: İHA
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