Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Polis Çok Sayıda Silah Ele Geçirdi

İnegöl'de Polis Çok Sayıda Silah Ele Geçirdi

48 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

İnegöl'de Polis Çok Sayıda Silah Ele Geçirdi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri yaptıkları uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiler göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları sabit ve seyir halindeki uygulamalarda, 5 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, çok sayıda bu silahlara ait mermi ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler silahlara ve uyuşturucu maddeye el koydu. Şahıslar hakkında yasal işlem uygulandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı 20 Yaşındaki Genç, Tartıştığı Liseli Kız Arkadaşını Tabanca ile Yaraladı Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı Tanesi 400 TL Olan Hazır Mezara Vatandaşlar İlgi Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 23:09:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Polis Çok Sayıda Silah Ele Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]