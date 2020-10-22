Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak "yol uygulaması" yapıldı.
Ahmet Türkel Çevre Yolu Ortaköy Kavşağı'nda araçları durduran ekipler, 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve araç belge incelemelerini gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında, "silahla tehdit" olayına karıştığı iddiasıyla aranan İlker E. (26) gözaltına alındı.
5 aracın trafikten menedildiği uygulamada, 11 sürücüye toplam 21 bin 422 lira idari para cezası kesildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de polis ve jandarmadan ortak 'yol uygulaması' - Son Dakika