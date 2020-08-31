İnegöl'de polise direnen alkollü sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü kullanmaktan dolayı aracı bağlandığı için polis ekiplerine direnen sürücü gözaltına alındı.

Çardak Camisi mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, burada araç ve sürücüleri denetledi.

Alkollü araç kullandığı için otomobili otoparka çekilmek istenen sürücü M.M, buna karşı gelerek bir tanıdığının gelip aracı alacağını ve bu nedenle otoparka çekilmemesini talep etti.

Bunun üzerine emniyet ekipleri beklemeye başladı.

Yaklaşık 1 saat süren beklemenin ardından aracı almaya kimse gelmeyince, olay yerine çekici çağrıldı. Aracın çekilmemesi isteyen sürücü, zorluk çıkarınca ekipler tarafından gözaltına alındı.

Denetimde 3 otomobil ve 2 motosiklet bağlanırken bu araçların sürücülerine toplamda 19 bin lira cezai işlem uygulandı.