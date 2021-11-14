İnegöl'de polise mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, eşiyle tartışan M.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkardı.

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