İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracını yol ortasına bırakıp kaçtı - Son Dakika

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Akhisar Mahallesi 2. Çıkmaz Sokak'ta yol ortasında bulunan araç, polislerin incelemesinin ardından çekici ile otoparka götürüldü.

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