Son Dakika Haberleri: İnegöl'de ramazan bir başka güzel

İnegöl'de ramazan bir başka güzel

2 saat önce

İnegöl Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında heykel önünde düzenlenen 'Ramazan Özel' programıyla ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

İnegöl'de ramazan bir başka güzel, System.String[]
İnegöl Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında heykel önünde düzenlenen 'Ramazan Özel' programıyla ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i düzenlediği farklı programlarla dolu dolu geçiren İnegöl Belediyesi, bu programlar kapsamında Atatürk Anıtı önünde 'Ramazan Özel' programı düzenledi. Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlik ve gösterilerle ilçe halkını buluşturan İnegöl Belediyesi, teravih programları ve orta oyunu gösterilerinin yanı sıra Türk Sanat Müziği Korosu ve İnegöl Belediye Tiyatrosu'nun gösterileriyle takdir topladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa'nın da katıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Koronun seslendirdiği eserlerle kulakların pasını sildiği gecede, tiyatro ekibi de gösterileriyle geceye renk kattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:59 Kaynak: İHA
İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel
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