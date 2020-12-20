İnegöl'de sac hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinde 2 şüphelinin sac parçalarını at arabasıyla götürdüğünü tespit eden iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi.

Sinanbey Mahallesi'nde bulunan bir torna işletmesindeki sacların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir işletmenin ön kısmında bulunan sacların at arabasıyla çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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