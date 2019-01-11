İnegöl'de Şafak Operasyonu
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde 3 kaçak silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişi, tutuklandı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde 3 kaçak silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Mahmudiye
Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada, 3 kaçak silah ile bir miktar metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:48 Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Uyuşturucuyla Mücadele Önerisi: Lütfen 'Uyuma' İsimli Uygulamayı İndirin
Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu!
Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı