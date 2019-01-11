Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Şafak Operasyonu

İnegöl'de Şafak Operasyonu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde 3 kaçak silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişi, tutuklandı.

İnegöl'de Şafak Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evinde 3 kaçak silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada, 3 kaçak silah ile bir miktar metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:48 Kaynak: AA

İnegöl, Güncel
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