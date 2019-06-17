İnegöl'de sağanak ve dolu (2)
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PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, toprağın kaymasıyla ağaç, İbrahim Bayrak'a ait, park halindeki 16 KRA 60 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:35 Kaynak: DHA
PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, toprağın kaymasıyla ağaç, İbrahim Bayrak'a ait, park halindeki 16 KRA 60 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada olay yerinden kimsenin geçmemesi, olası facianın önüne geçti. Bayrak'ın aracında hasar meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi 6'ncı Mobilya Sokak'ta devrilen ağaç, belediye ekiplerince kesilip, yoldan kaldırıldı.
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