Son Dakika Haberleri: İnegöl'de sağanak ve dolu (2)
Son Dakika Güncel Haber

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

31 dakika önce

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, toprağın kaymasıyla ağaç, İbrahim Bayrak'a ait, park halindeki 16 KRA 60 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İnegöl'de sağanak ve dolu (2), System.String[]

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ 
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, toprağın kaymasıyla ağaç, İbrahim Bayrak'a ait, park halindeki 16 KRA 60 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada olay yerinden kimsenin geçmemesi, olası facianın önüne geçti. Bayrak'ın aracında hasar meydana geldi. Mahmudiye Mahallesi 6'ncı Mobilya Sokak'ta devrilen ağaç, belediye ekiplerince kesilip, yoldan kaldırıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:35 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu Bursa'da satırlı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:06:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de sağanak ve dolu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]