İnegöl'de sağanak ve dolu (4)
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FIRTINA ÇATILARI UÇURDUBursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun yağış ve doluyla birlikte etkili olan fırtına iki mobilya imalathanesinin çatısını uçurdu, duvarları yıktı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:15 Kaynak: DHA
FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun yağış ve doluyla birlikte etkili olan fırtına iki mobilya imalathanesinin çatısını uçurdu, duvarları yıktı. Mahmudiye Mahallesi Sağlık sokakta bulunan fırın küreği imalathanesinin sac olan çatısı yerinden çıkıp havalandı. Havalanan çatı, 20 metre ilerdeki mobilya imalathanesinin çatısının üzerine kondu. Çatısı uçan işyerinin duvarları yıkıldı. İşyeri sahibi Enis Adıgüzel, "Şiddetli rüzgar, ardından fırtına. Sesler gelmeye başladı. Tuğlalar aşağı düştü. Yukarı çıktığım da çatıyı bulamadım. Yağış durunca, tekrar yukarı çıktım ve baktığımda 20 ilerdeki işyerinin üzerine çatımız uçmuş. Daha önce böyle bir şey görmedik. 20 bin lira zararımız var" dedi.
Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde mobilya imalathanesinin çatısı ise fırtına nedeniyle uçarak yola düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
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