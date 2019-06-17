Son Dakika Haberleri: İnegöl'de sağanak ve dolu (EK)
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İnegöl'de sağanak ve dolu (EK)

58 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, alt geçit ile tüneller suyla doldu.

İnegöl'de sağanak ve dolu (EK), System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, alt geçit ile tüneller suyla doldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu da, araçlar hasar gördü.
İnegöl'de, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller, kısa sürede suyla doldu. Ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü. Yağış sırasında yolda olanlar ise dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:09 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Güncel
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