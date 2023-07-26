İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı

26.07.2023 13:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırdığı elektrikli motosikletten düşerek yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırdığı elektrikli motosikletten düşerek yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

YOLA DEVRİLDİ

Mahmudiye Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde seyreden M.E. idaresindeki motosiklet, başıboş sahipsiz bir köpeğin saldırısı sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Motosikletten düşerek yaralanan sürücü ile arkasındaki H.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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