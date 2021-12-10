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İnegöl'de Sanat İnesmek İle Gelişiyor - Son Dakika

İnegöl'de Sanat İnesmek İle Gelişiyor

10.12.2021 09:39
İnegöl'de Sanat İnesmek İle Gelişiyor

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) bünyesinde onlarca kursta binlerce kursiyer eğitim alıyor.

Kimi kişisel gelişim alanında kurslara katılırken, kimi kursiyerler ise mesleki eğitimlerle kendini geliştiriyor. Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK atölyelerinde gündüz devam eden 11 kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

İnegöl'de sanat ve meslek eğitiminin merkezi İNESMEK, 33 branşta 57 grup ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı kurslarını sürdürüyor. 34 usta öğreticinin toplam 1200 kursiyere eğitim verdiği İNESMEK atölyelerinde bazı kursiyerler kişisel gelişim alanında eğitimler alıyor, bazıları ise mesleki eğitimlerle kariyerini planlıyor.

Her yaştan bireye eğitim hizmeti sunan İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında, her kapının ardında farklı bir alanda eğitimler devam ediyor. Toplam 5 kurs merkezi bulunan İNESMEK'te Belediye Başkanı Alper Taban, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gündüz devam eden kursları ziyaret etti. Kursiyerlerle bir araya gelip aldıkları eğitimler, sunulan hizmetler ve İnegöl üzerine konuşan Başkan Alper Taban, her sınıfa tek tek girdi. İNESMEK gündüz kursları ziyaretinde; giyim, saça geçici ve kalıcı şekil verme, genel muhasebe, bilgisayar işletmenliği, iğne oyası, çeyiz ürünleri hazırlama, ev yemekleri hazırlama, ahşap boyama, ahşap kakma ve oyma, filografi ve mobilya döşeme dikiş elemanı kursları ziyaret edildi.

İnegöl'de Sanat İnesmek İle Gelişiyor

Alper Taban, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl'de Sanat İnesmek İle Gelişiyor - Son Dakika


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