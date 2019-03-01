Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Şarjlı Bisikletin Çalınma Anı Kamerada

İnegöl'de Şarjlı Bisikletin Çalınma Anı Kamerada

42 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden işyeri önünde bulunan şarjlı bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

İnegöl'de Şarjlı Bisikletin Çalınma Anı Kamerada, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden işyeri önünde bulunan şarjlı bisikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs işyeri önünde park halinde olan şarjlı bisikleti gözüne kestirdi. Yoldan geçen vatandaşlar olmasına rağmen şahıs önce etrafı bir süre kolaçan ettikten sonra saniyeler içerisinde fırsatını bulduğu anda Z.B.'ye ait olan şarjlı bisikleti yaya olarak alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız şarjlı bisikleti götürdüğü sırada karşı istikametten gelen bir kişinin ise sadece bakmakla yetinmesi şaşırttı. Bir süre sonra çıktığında şarjlı bisikletinin yerinde olmadığı gören Z.B. güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde çalındığını fark etti. Z.B emniyette giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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