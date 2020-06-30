İnegöl'de şeftali hasadı başladı - Son Dakika

İnegöl'de şeftali hasadı başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 18 bin dönüm alanda üretilen şeftali hasadı başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 18 bin dönüm alanda üretilen şeftali hasadı başladı.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçede şeftali hasadının başladığını ve yoğun talep gördüğünü dile getirdi. Eylül ayının sonuna kadar hasadın devam edeceğini belirten Çelik, ilçe genelinde 40 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Başkan Çelik, "Şeftali fiyatların kilosu, ürünün durumuna göre 4 ile 5 lira arasında değişiyor. İnegöl'deki şeftalinin bir özelliği raf ömrü 3-4 gün daha fazla.  Bu sebeple talep görüyor. Bu hasadın hayırlı olmasını diliyorum. Bu bir başlangıç, bizde çeşit bolluğu olduğu için Eylül ayının sonuna kadar şeftali hasadı devam ediyor" diye konuştu.

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PAZARDA DARALMAYI AŞTIK

İhracat pazarındaki daralmayı aştıklarını da ifade eden Çelik, "Avrupa ülkeleri olabilir, Rusya olabilir. Biliyorsunuz özellikle Arap yarımadasına ihracatımız vardı ama oradaki durumu biliyorsunuz. Pazarda bir daralma söz konusu ama bunu aştık inşallah" dedi. Koronavirüs ile birlikte tarımın önemi arttığını ifade eden Çelik, tarımın ne denli değerli olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

HEDEF RUSYA PAZARI

İsaören Kırsal Kalkına Kooperatif Başkanı Erhan Ulu ise, Rusya pazarına açılma hedeflerinin olduğunu ifade ederek "Bizim bu bölgemizde üretilen şeftali diğer bölgelerde üretilen şeftalinin raf ömründen 3-4 gün daha fazla. Bunun sebebi buradaki iklim. Bugün erkenci şeftali hasadına başladık. Şu anda birkaç ihracatçı arkadaş ile görüşmeye başladık. Karadeniz bölgesinden gelen tüccarlarımız var. Onlara buradan şeftali gönderirsek onlar Rusya pazarına daha kolay ürün gönderiyor. Onlar ile irtibatlıyız şu anda. Nasipse bu sene ürünümüz bol" diye konuştu.


İnegöl, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de şeftali hasadı başladı - Son Dakika

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