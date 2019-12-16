İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika

İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklette, Orhaniye Mahallesi Demircioğlu Sokağı'nda ilerlerken yangın çıktı.

Alev alan motosikleti yolun kenarına bırakan sürücü, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise motosikletin tescilsiz ve plakasız olduğu belirlendi.

Orhaniye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Sahneye neden çağırmadın" cümlesiyle başlayan cinayetlerin sanıklarına ceza yağdı
Vatandaşlara önemli uyarı! 3-6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi

Son Dakika Haberleri
15:35 Etleri uygun koşullarda taşımayan sürücüye ceza - Son Dakika
15:35 Şanlıurfa Valisi sel bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
15:34 Düğünde maytap dumanı paniği kamerada - Son Dakika
15:34 Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (4) - Son Dakika
15:30 Öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Son Dakika
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 15:37:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de seyir halindeki motosiklet alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]