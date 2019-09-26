İnegöl'de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alanyurt bölgesinin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Esenler Caddesinin tamamında 2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki bölgelere yatırım seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Alanyurt Esenler Caddesinde 2 kilometrelik sıcak asfalt çalışması devam ediyor.



Başkan Aktaş'a teşekkür



Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Başkan Yardımcılarıyla birlikte bugün devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Taban, burada bir açıklama da yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Caddedeki parke taşı uygulamasının kaldırılarak asfalt uygulandığını kaydeden Taban, "Bugün Büyükşehir Belediyemizin Esenler Caddesi üzerinde yapmış olduğu asfalt çalışmalarını biz de yerinde görmek üzere buradayız. Yaklaşık 2 kilometrelik bir hat eskiden parke taşı iken, yapılan çalışmayla önce alt zemini iyileştirilerek şuanda da sıcak asfalt uygulamasıyla bugün hayata geçiriliyor. Ben huzurlarınızda ilçe adına kıymetli Alinur Aktaş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



Asfaltın çok maliyetli bir iş olduğuna da dikkat çeken Alper Taban, "Geçmişte de buradaki deforme olmuş hatlarımız, yollarımızda çökmeler vardı. Bu da yol güzergahını kullananların konforu ve rahatlığını etkiliyordu. Burada yol aksında yaşanan problemleri bizler de tespit etmiştik. Sağ olsun kıymetli Başkanımız burada çalışmayı başlattı. Ekiplerimiz konutların olduğu üst bölgeden başlayarak aşağıya kadar en güzel şekilde bu hattı tamamlayacaklar. Bunlar gerçekten şehir adına güzel kazanımlar. İnşallah kullanacak olan tüm ilçe halkımıza hayırlı olsun diyoruz. Maliyetli işler ama vatandaşımız için de bunlar kıymetli ve olması gereken işler" diye konuştu. - BURSA