İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor - Son Dakika

İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor
12.01.2021 18:34
- İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
- İnegöl'de şiddetli lodos etkili oluyor
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli rüzgar zaman zaman hızını artırarak devam ediyor. Hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle batı bölgeleri yağmur ve kara hasret kalırken, İnegöl'de lodos hayatını felç etti. Şiddetli rüzgarla birlikte hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar yerinde sökülecek gibi sallanırken, trafik lambalarının sallanması rüzgarın şiddetini ortaya serdi. Rüzgar şiddetini her dakika artırarak devam ediyor.
Son Dakika Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Kahreden kaza! Yola fırlayan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi Alkollü kadına eroin enjekte edip ölümüne neden olan iki sanığa 16'şar yıl hapis cezası verildi