İnegöl'de şiddetli yağış - BURSA
4 saat önce
İnegöl ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:47 Kaynak: AA
ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bazı vatandaşlar su birikintilerinden ayakkabılarını çıkararak geçti.
Yağışa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar ise cami şadırvanı ve saçakların altına sığındı.
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