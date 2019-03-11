Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

İnegöl'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

49 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatız silah, kaçak içki, uyuşturucu ve mermi ele geçirildi.

İnegöl'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatız silah, kaçak içki, uyuşturucu ve mermi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Yunus timleri ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan uygulamalar neticesinde çok sayıda ruhsatsız tabanca, kaçak içki, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan suç unsuru maddelere el konulurken, çok sayıda şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bu tür operasyonların devam edeceği öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:20 Kaynak: İHA

İnegöl, 3. Sayfa
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