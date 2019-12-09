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İnegöl'de sis

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam ediyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam ediyor.


İnegöl'de sabah etkili olan sis, akşam saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Bursa- Ankara karayolunda ise sis sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri sürücüleri yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyardı.


Öte yandan, Bursa'da Mahalli Çevre Kurulu katı atık yakılmasını yasaklamıştı. Önümüzdeki günlerde zabıta ve Çevre Müdürlüğü müeyyide uygulamaya başlayacak. - BURSA

İnegöl, Ankara, Sabah, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:09 Kaynak: İHA
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