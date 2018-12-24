İnegöl'de Sis Etkili Oldu
2 saat önce
İnegöl'de sis etkili olduBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
İnegöl
'de sis etkili oldu
BURSA - Bursa
'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler yolda ilerlerken zorluk yaşıyor.
Dün akşam saatlerinden itibaren İnegöl merkezinde etkili olan yoğun sisde görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü. Bursa- Ankara
yolu ve İnegöl Alanyurt
güzergahında yollarda seyir halinde bulunan sürücüler zor anlar yaşarken, herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba harcadılar. Hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olarak ölçülürken sis de etkisini gösterirdi.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. İnegöl genelinde yoğun sis artarak devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:03 Kaynak: İHA
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