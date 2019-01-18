Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Sis Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

İnegöl'de Sis Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

12 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda otomobil, önündeki kamyona arkadan çarptı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de Sis Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda otomobil, önündeki kamyona arkadan çarptı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ümitalan mevkisinde sabaha karşı meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden  Ali Semerci (56) yönetimindeki 34 FH 6961 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, önünde giden Yakup Kışlak (42) yönetimindeki 16 AGK 18 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Ali Semerci ile aracında bulunan Aydın Çalı (48) ve İbrahim Şensözlü (23) yaralandı. Sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:55 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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