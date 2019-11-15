Son Dakika Haberleri: İnegöl'de sis yüzünden göz gözü görmüyor
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İnegöl'de sis yüzünden göz gözü görmüyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İnegöl'de sis yüzünden göz gözü görmüyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hava kirliliği ile birlikte ilçede adeta göz gözü görmezken, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü ifade ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.30'da başlayıp her dakika artarak devam eden sis nedeniyle ilçe merkezi dahil Bursa- Ankara yolu, İnegöl- Alanyurt yolunda görüş mesafesi 5 metrenin altına indi. Yoğun sis sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler dörtlü çakarlarını yakıp yol kenarlarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Sise rağmen yollarına devam eden sürücüler ise herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba sarf etti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı. - BURSA

Alanyurt, Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
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