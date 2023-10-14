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İnegöl'de Şizofren Hastası Dehşet Saçtı: Babasını Darp Etti, Ablasını Bıçakladı - Son Dakika

İnegöl'de Şizofren Hastası Dehşet Saçtı: Babasını Darp Etti, Ablasını Bıçakladı

Son Güncelleme: 14.10.2023 14:39

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde yaşanan olayda, şizofren hastası bir kişi babasını darp edip ağır yaraladıktan sonra ablasını bıçakladı. Olay yerine gelen 112 ekiplerini de saldırıp rehin alan saldırgan, Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri saldırgandan şikayetçi oldu. Jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hamzabey Mahallesinde meydana gelen olayda şizofren hastası dehşet saçtı. Babasını darp edip ağır yaralayan saldırgan, ablasını bıçakla yaralarken olay yerine gelen 112 ekiplerini de saldırıp rehin aldı. Olay yerine gelen Jandarma komutanlığı ekipleri, saldırganı zorlukla etkisiz hale getirdi.

Olay, 06.30 sıralarında İnegöl'ün Hamzabey Mahallesinde bir evde meydana geldi. Şizofren hastası Metin Y. (41), evde uykuda olan babası Sadettin Y. (69)'yi uyandırıp taşla darp etmeye başladı. O sırada diğer odada uyuyan ablası Kadiye A.(49), uyanarak odaya gitti ve engel olmaya çalıştı. Babasını defalarca darp edip ağır yaralayan şahsın, dinlendiği sırada ablası 112'yi aradı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Eve giren ambulansta görevli sağlık ekibi Vahit B., Taşkın E. ve Tuğba E., yaralı adama müdahale etmeye başladılar.

Sağlık ekiplerini rehin aldı

Saldırgan bu seferde sağlık ekiplerine bıçakla saldırmaya başladı. Sağlık ekipleri, odanın kapısını kapayarak saldırganı püskürtmeye çalıştı. O sırada saldırgan elindeki bıçakla, ablasını da elinden yaraladı. Yaşanan arbedede saldırgan da elindeki bıçakla, kendini yaraladı. Olay yerine gelen Jandarma komutanlığı ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi.

Yaralı saldırgan, babası ve ablası ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ki kemiklerde kırıklar oluşan baba, yoğun bakıma alınırken, elinden yaralanan abla tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayda kendini elinden yaralayan saldırgan ise Jandarma komutanlığı ekiplerinin nezaretinde ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kendilerini rehin alan saldırgandan şikayetçi oldular.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Jandarma, İnegöl, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Şizofren Hastası Dehşet Saçtı: Babasını Darp Etti, Ablasını Bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de Şizofren Hastası Dehşet Saçtı: Babasını Darp Etti, Ablasını Bıçakladı - Son Dakika
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