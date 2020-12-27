İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye para cezası - Son Dakika

Atatürk Bulvarı 'nda yapılan denetimlerde, arandığı belirlenen C.C. ise polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinlerinin uyarıları dikkate almaması üzerine 10 kişiye toplam 30 bin 500 lira ceza verildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi 'nde bazı kişilerin dışarı çıktığı ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri, bölgeye giderek bu kişilere uyarıda bulundu.

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