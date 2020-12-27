İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye para cezası - Son Dakika

İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye para cezası

27.12.2020 09:35
İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye para cezası, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bazı kişilerin dışarı çıktığı ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri, bölgeye giderek bu kişilere uyarıda bulundu.

Mahalle sakinlerinin uyarıları dikkate almaması üzerine 10 kişiye toplam 30 bin 500 lira ceza verildi.

Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimlerde, arandığı belirlenen C.C. ise polis merkezine götürüldü.

Ertuğrulgazi Mahallesi, Para Cezası, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 kişiye para cezası - Son Dakika


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