İnegöl'de sokaklar doldu, sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

İnegöl'de sokaklar doldu, sosyal mesafe hiçe sayıldı

BURSA - Covid 19 tedbirleri kapsamında önlemler devam ederken Bursa'nın İnegöl İlçesinde dışarıya çıkan çok sayıda vatandaşın maskesiz ve kalabalık bir şekilde gezmesi dikkat çekti. Özellikle ara sokaklarda ise durum daha da vahim bir çok alanda vatandaşlar kuralları ihlal ederek toplu şekilde hareket ettiği görüldü. Anca caddelerde denetimler sıkı bir şekilde yapılırken ara sokaklarda denetimlerin eksik kaldığı gözlendi.

Dünyayı yakıp kavuran Covid -19 virüsüne karşı Türkiye'de tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakanın sıklıkla vurgu yaptığı maske ve kalabalık ortamlardan uzak durun çağrısı maalesef ihlal ediliyor. İnegöl'de iftar sonrası çok sayıda insan sokağa döküldü. Dışarıya çıkan vatandaşların bir çoğunun maskesiz ve 1,5 metre mesafesine uymayarak gezmesi herkesi tedirgin etti. Ana caddelerde yetkililer önlemlerini arterken ara sokaklarda ise denetimlerin yetersiz kaldığı gözlendi. Bir çok mahallede vatandaşlar toplu şekilde saatlerde bir araya gelerek sohbet ettiği görüldü. İnegöl'de gündüz yaşanan manzaraların benzerleri gecede yaşanıyor. Vatandaşlar yetkililerin gereken denetimleri yapmaları çağrısında bulunurken herkesinin kurallara uyması gerektiğini vurguladılar.

Özellikle Ahıskalı vatandaşların sürekli tüm ikazlara rağmen bu kuralları hiçe sayıyorlar. Bir çok yerde toplu iftarlar nedeniyle vaka sayıların arttığı öğrenildi. İlçede en sıkıntılı mahallerin başında Huzur, Akhisar, Alanyurt, Mesudiye, Sinanbey, Burhaniye mahalleleri geliyor. Sağlık Bakanlığının "Hayatevesığar" uygulamasında da bu bölgeler resmen alarm veriyor.