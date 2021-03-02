İnegöl'de su kesintisi - Son Dakika

İnegöl'de su kesintisi
02.03.2021 14:51
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl ilçesinin Kemalpaşa, Süleymaniye, Hamidiye, Mesudiye, Mahmudiye, Turgutalp, Orhaniye, Yenice, Sinanbey, Osmaniye, Burhaniye, Cuma ve Çeltikçi mahalleri...
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl ilçesinin Kemalpaşa, Süleymaniye, Hamidiye, Mesudiye, Mahmudiye, Turgutalp, Orhaniye, Yenice, Sinanbey, Osmaniye, Burhaniye, Cuma ve Çeltikçi mahalleri ile civarında 03.03.2021 tarihinde 06: 00-00: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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