İnegöl'de su kesintisi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl ilçesinin Kemalpaşa, Süleymaniye, Hamidiye, Mesudiye, Mahmudiye, Turgutalp, Orhaniye, Yenice, Sinanbey, Osmaniye, Burhaniye, Cuma ve Çeltikçi mahalleri ile civarında 03.03.2021 tarihinde 06: 00-00: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA