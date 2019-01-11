İnegöl'de Suçların Yüzde 91'i Aydınlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suçların yüzde 91'i aydınlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suçların yüzde 91'i aydınlatıldı.



Vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamaları için çalışan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2018 yılında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Yapılan bilgilendirmede, "Polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılında toplam 7 bin 316 işlem yapıldı. Mal varlığına karşı bin 785, kişilere karşı 2 bin 663, topluma karşı 572, millete ve devlete karşı 79 ve takibi şikayete bağlı 2 bin 193 suç işlenmiş ve suçların yüzde 91'i aydınlatılmıştır. Kabahatler kanunu çerçevesinde toplam 256 kişiye 35 bin 181 TL idari para cezası uygulanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 273 işlem yapılmış ve toplam 487 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.



Açıklamada şu bilgiyere yer verildi:



"Gerçekleştirilen operasyonlar ve uygulamalarda ise 2 bin 400 kök hint keneviri, 4 kilogram esrar, 400 gram metamfetamin, 800 gram bonzai, 650 adet Extacy, 50 bin paket kaçak sigara, 47 adet ruhsatsız tabanca ve bin 217 adet fişek ele geçirilmiştir. Trafik ekiplerimizce 42 bin 615 araç kontrol edilmiş, 3 bin 432 araç sürücüsüne, bin 6626 araç plakasına toplam 5 milyon 606 bin 769 TL para cezası uygulanmış, 855 araç çeşitli nedenlerden trafikten men edilmiştir. 679 yaralamalı, 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Ayrıca evrak eksikliği ya da sürücülerin anlaşamaması sebebiyle 655 maddi hasarlı trafik kazasına işlem yapılmıştır." - BURSA

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