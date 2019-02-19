Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Tabanca Ele Geçirildi

İnegöl'de Tabanca Ele Geçirildi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İnegöl'de Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İnegöl'ün muhtelif bölgelerinde asayiş ve trafik uygulamalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün farklı bölgelerde düzenledikleri uygulamalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Üzerlerinde tabanca ele geçirilen şahıslar hakkında adli işlem yapılırken, tabancalara ekipler tarafından el konuldu. Bu tür uygulamaların devam edeceği bildirildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:45 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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