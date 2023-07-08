İnegöl'de Tahterevalli Kazası: 12 Yaşındaki Ecrin'in Parmakları Sıkıştı, Yüzük Parması Koptu - Son Dakika
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İnegöl'de Tahterevalli Kazası: 12 Yaşındaki Ecrin'in Parmakları Sıkıştı, Yüzük Parması Koptu

İnegöl'de Tahterevalli Kazası: 12 Yaşındaki Ecrin'in Parmakları Sıkıştı, Yüzük Parması Koptu

08.07.2023 01:51

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oynayan 12 yaşındaki Ecrin A.'nın sol el yüzük parmağı tahterevalliye sıkıştı. Acı içinde kalan Ecrin, buz kalıbına konulan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki Ecrin A.'nın tahterevalliye sıkışan sol el yüzük parmağı koptu. Acı içinde kalan Ecrin, buz kalıbına konulan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Karanfil Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parkta oyun oynayan Ecrin A., iddiaya göre, sol elini tahterevallinin demirlerinin arasına soktu. Parmakları sıkışan Ecrin acı içinde ağlamaya başlarken, yanına koşan yakınları sol el yüzük parmağının koptuğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kopan parmak buz kalıbına konulurken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecrin, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ecrin, buradaki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ecrin'in kopan parmağının burada yapılacak ameliyatla yerine dikileceği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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İnegöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İnegöl'de Tahterevalli Kazası: 12 Yaşındaki Ecrin'in Parmakları Sıkıştı, Yüzük Parması Koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de Tahterevalli Kazası: 12 Yaşındaki Ecrin'in Parmakları Sıkıştı, Yüzük Parması Koptu - Son Dakika
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