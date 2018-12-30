İnegöl'de Takla Atan Otomobildeki Kadın Yolcu Yaralandı
23 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobildeki yolcu Semra Ersin (54) yaralandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde takla atan otomobildeki yolcu Semra Ersin (54) yaralandı. Kaza sonrası trafiğe kapanan Bursa- Ankara
karayolu ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede açıldı.
Kaza, Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Feridun Esin (57) yönetimindeki 16 Z 9460 plakalı otomobil, önündeki Emre Kalender (29) yönetimindeki 16 KPL 14 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan otomobil taklalar attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenenen otomobil ters dönerek durabildi. Kaza sonrası Bursa-Ankara yolu trafiğe kapanıken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde yaralanan yolcu Semra Esin (54)'i İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Ulaşıma kapanan yol, polis ve çekici ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İnegöl
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:51 Kaynak: DHA
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