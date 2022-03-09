İNEGÖL'DE 'TARIMIN SULTANLARI' BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ - Son Dakika
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İNEGÖL'DE 'TARIMIN SULTANLARI' BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

09.03.2022 12:23

BURSA'da İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Tarımın Sultanları' bilgi yarışması düzenledi.

BURSA'da İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Tarımın Sultanları' bilgi yarışması düzenledi. 57 mahalleden 171 kadının katıldığı ve her mahalleyi 3 kadının temsil ettiği bilgi yarışmasında, Kozluca Mahallesi 1'inci oldu.

İnegöl Belediyesi tarafından, İlçe Tarım Müdürlüğü'nün organizasyonuyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yarışma düzenlendi. Tarım ve hayvancılığa katkısı olan kadınlar, 'Tarımın Sultanları' bilgi yarışmasında yarıştı. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmada, her mahalleyi 3 kişiden oluşan takımlar temsil etti. 57 mahalleden 171 kadının katıldığı yarışmada, kadınlara, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorular yöneltildi.

57 takım arasından 3 takımın finale kaldığı yarışmada, en fazla soruya doğru cevap vererek 1'inci olan Kozluca Mahallesi takımına 7 bin 500 TL ödül verdi. 2'nci olan Karagölet Mahallesi takımı 5 bin TL ödül alırken, 3'üncü olan Kıran Mahallesi takımı ise 2 bin 500 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Kaymakam Eren Arslan, 'Tarımın Sultanları hem ismiyle hem heyecanıyla tarımda da üreten şehir olan İnegöl'ümüze çok yakışan bir etkinlik oldu. Burada yarışan kadınlar, performanslarıyla bir sonuca ulaştılar. Ama bence buradaki herkes başarılı, herkes bu yarışmanın birincisi' dedi. Belediye Başkanı Alper Taban ise 'İzlerken çok heyecan duydum. Ben de bir yandan soruları cevaplamaya çalıştım ama teknik bilgiler vardı orada. Tüm yarışmacıları kutluyorum. Biz hanımefendilerin gerçekten var oldukları her alanda, ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Artık hanımefendilerin olmadığı bir alan yok' diye konuştu.

İNEGÖL'DE 'TARIMIN SULTANLARI' BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ
İNEGÖL'DE 'TARIMIN SULTANLARI' BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ
İNEGÖL'DE 'TARIMIN SULTANLARI' BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

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Dünya Kadınlar Günü, İnegöl Belediyesi, İnegöl, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İNEGÖL'DE 'TARIMIN SULTANLARI' BİLGİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ - Son Dakika
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