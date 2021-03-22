Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Deydinler ile Maden mahalleleri arasındaki yolda seyreden Ali Kemal Akıskalı (79) idaresindeki 16 U 4151 plakalı cip, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Akıskalı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de tarlaya devrilen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika