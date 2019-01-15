İnegöl'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 16 Ocak Çarşamba
ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:06 Kaynak: AA
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