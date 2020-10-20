İnegöl'de temizlik görevlisinin bulduğu cüzdanın sahibi aranıyor - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir temizlik işçisi, parkta bulduğu cüzdanı yetkililere teslim etti.

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Yusuf Çelik, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı arkasında bulunan parkta temizlik yaparken bir bankın yanında cüzdan buldu.

Çelik, cüzdanı sahibine ulaştırılması amacıyla İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine götürdü.

Belediye Başkanı Alper Taban, Çelik'i makamına davet etti. İşçiye örnek ve duyarlı davranışı için teşekkür eden Taban, hediye verdi.

İçinde 31 bin lira bulunan cüzdanın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.