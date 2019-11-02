İnegöl'de tır karşı şeride geçti: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ağaç İşleri Sanayi girişinde başlatılan yol çalışması kazaya sebep oldu. Facianın eşiğinde dönülen kazada TIR kapalı olan yolun karşına geçti, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Eskişehir gelip Bursa'ya doğru seyir halinde olan İlyas B. idaresindeki 16 MCY 20 çekici, 16 ZG 449 dorse plakalı TIR, yağmur sebebiyle yol çalışması yapılan alanı fark etmedi. Yolu karıştıran sürücü önüne ne gelirse yıkıp geçti. Hızı kesilmeyen TIR daha sonra orta refüjde bulunan telleri yırtarak karşı şeride geçti. Kapalı olan yolda herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.