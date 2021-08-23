İnegöl'de tır, otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de tır, otomobile çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bursa- Ankara kara yolunun Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi girişinde seyreden R.Ç. idaresindeki 16 ZY 781 plakalı tır, M.K'nin kullandığı 16 NOM 90 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan B.H. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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