İnegöl'de tıraşa zam yok - Son Dakika

İnegöl'de tıraşa zam yok

BURSA - Korona virüs salgını sebebiyle 50 gündür kapalı olan kuaförler bugün dükkanlarını açtı. Türkiye genelinde bir çok yerde tıraş fiyatlarına zam yapılırken İnegöl'de ise zam yapılmadı.

İnegöl'de uzun bir aradan sonra dükkanı açan kuaförlerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. İşyerleri müşterilerini randevu sistemiyle alırken randevular ise bayrama kadar dolu. Kuaförler hijyen kurallarına büyük önem gösterirken, tıraş olacak müşteriler için tek kullanımlık havlular kullanıyor. Tıraş olmaya gelenlerin çoğu sakal tıraş olurken, usturayla tıraşın yaksak olmasından dolayı kimsenin makineyle sakal tıraşı olmadığı görüldü.

Tıraş olmaya gelen müşteriler artık bu duruma alışmak zorunda oldukları belirterek "Uzun bir aradan sonra berberler açıldı. Tabi mutlu olduk hiç bir şey eskisi gibi değil Berberlerde jilet ve ustura ile sakal tıraşı yapılmıyor makineyle sakal tıraşları yapılıyor. Her şey insan sağlığı için inşallah en kısa sürede her şey eskisi gibi olur" şeklinde konuştu.

İnegöl Berberler Odası Başkan Erhan Güven, "Bugün itibariyle artık dükkanlarımızı açtık hizmet vermeye başladı. Yoğun bir talep var artık vatandaşlarımız tıraş olmak için randevu almak zorunda. Sonradan gelenler ise dışarıda bekliyor kendisine sıra gelmesi için. Hijyenlik bir şekilde iş yerlerimizde tıraşlarımızı yapıyoruz. Artık biliyorsunuz Berberlerde jilet ve ustura ile sakal tıraşı yapılmıyor onun için gelen müşterilerimiz genelikle sakal tıraşı oluyor. 50 gündür çalışmıyorduk hazır yiyorduk bugün itibariyle müşterilerimize hizmet veriyoruz" dedi.