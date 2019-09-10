Son Dakika Haberleri: İnegöl'de tırın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
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İnegöl'de tırın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde bir bisiklet sürücüsü, tırın çarpması sonucu yaralandı.

İnegöl'de tırın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

İnegöl ilçesinde bir bisiklet sürücüsü, tırın çarpması sonucu yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi 17. Mobilya Sokak'ta seyreden Ahmet Ş. (54) yönetimindeki 34 BHD 954 plakalı tır, bisikletiyle ters yönden gelen Mustafa K'ye (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen bisiklet sürücüsünün bacağının üzerinden tırın lastiği geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesinre götürdü.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı ancak bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Mahmudiye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:30 Kaynak: AA
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