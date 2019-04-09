İnegöl'de Toplu Arı Ölümleri Korkutuyor
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde toplu arı ölümleri üreticilerde tedirginliğe yol açtı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde toplu arı ölümleri üreticilerde tedirginliğe yol açtı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik
, arı ölümlerinin sebebinin bilinçsiz ilaçlama olduğunu söyledi.
İlçeye bağlı Kulaca
Mahallesi'nde toplu arı ölümleri yaşanmaya başlandı. Kovanların önünde yüzlerce arı telef olurken, vatandaşlar ve üreticiler tedirgin oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, toplu arı ölümlerinin bilinçsiz ilaçlamadan kaynaklandığını belirtti. Arıların ekolojik dengeyi sağlayan hayvanlar olduğunu aktaran Çelik, "Eğer arılar olmazsa bitkiler olmaz. İlaçlama yaparken dikkat etmek gerekir. Uzmanlar, ilaçlamaların akşam yapılmasıyla arı ölümlerinin yok denecek kadar azalacağını söylüyor. Bu çok hassas bir konu, arı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir hayvan. Gelişmiş ülkelerde çiftçiler, meyve bahçelerinde arı bakıyor. Çiftçilerimize uyarılarda bulunuyorum, arılarımızı koruyalım. Dikkat etmezsek arıların kökünü kurutacağız" dedi.
Kulaca Mahallesi'nde arıcılık yapan emekli öğretmen Şükrü Meral ise, "İlaçlanan armut, zeytin, incir ve şeftali gibi meyvelerin polenlerinden toplayan arılar, bu zehri kovanlara getiriyor. Bu ilaçlı polenleri yavrular yediğinde kovandaki arılar zehirleniyor. Bahçede 10 kovan arım vardı, 2 kovan arı maalesef telef oldu' diye konuştu.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:24 Kaynak: DHA
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