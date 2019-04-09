Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Toplu Arı Ölümleri Korkutuyor

İnegöl'de Toplu Arı Ölümleri Korkutuyor

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde toplu arı ölümleri üreticilerde tedirginliğe yol açtı.

İnegöl'de Toplu Arı Ölümleri Korkutuyor, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde toplu arı ölümleri üreticilerde tedirginliğe yol açtı. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, arı ölümlerinin sebebinin bilinçsiz ilaçlama olduğunu söyledi. İlçeye bağlı Kulaca Mahallesi'nde toplu arı ölümleri yaşanmaya başlandı. Kovanların önünde yüzlerce arı telef olurken, vatandaşlar ve üreticiler tedirgin oldu. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, toplu arı ölümlerinin bilinçsiz ilaçlamadan kaynaklandığını belirtti. Arıların ekolojik dengeyi sağlayan hayvanlar olduğunu aktaran Çelik, "Eğer arılar olmazsa bitkiler olmaz. İlaçlama yaparken dikkat etmek gerekir. Uzmanlar, ilaçlamaların akşam yapılmasıyla arı ölümlerinin yok denecek kadar azalacağını söylüyor. Bu çok hassas bir konu, arı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir hayvan. Gelişmiş ülkelerde çiftçiler, meyve bahçelerinde arı bakıyor. Çiftçilerimize uyarılarda bulunuyorum, arılarımızı koruyalım. Dikkat etmezsek arıların kökünü kurutacağız" dedi.

Kulaca Mahallesi'nde arıcılık yapan emekli öğretmen Şükrü Meral ise, "İlaçlanan armut, zeytin, incir ve şeftali gibi meyvelerin polenlerinden toplayan arılar, bu zehri kovanlara getiriyor. Bu ilaçlı polenleri yavrular yediğinde kovandaki arılar zehirleniyor. Bahçede 10 kovan arım vardı, 2 kovan arı maalesef telef oldu' diye konuştu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:42 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı Eşinin Ölümünü Seladan Duyan Talihsiz Kadın, Kalp Kriziyle Yaşamını Yitirdi Oktay Kaynarca, Canlandırdığı Süleyman Çakır Rolünün Ölüm Yıl Dönümünü Andı "Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:06:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Toplu Arı Ölümleri Korkutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]