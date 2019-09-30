Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazaları: 2 yaralı
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İnegöl'de trafik kazaları: 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki kazada iki kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazaları: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 16 PA 926 plakalı motosikletiyle Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde ilerleyen Musa Ç, Bahtiyar E'ye (12) çarptı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bahtiyar E'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İskender C. (18) yönetimindeki 16 KNJ 24 plakalı motosiklet, Mahmudiye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde yol kenarında park halindeki bir minibüse çaptı. Kazada yaralanan sürücü İskender C, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Orhaniye, Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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