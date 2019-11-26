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İnegöl'de trafik kazaları: 8 yaralı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazaları: 8 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

M.Ö. (32) yönetimindeki 35 ACA 377 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolunun Çitli Mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp E.U'nun (50) kullandığı 16 ZB 262 plakalı tıra çarptı.

Kazada, araç sürücüleri M.Ö. ve E.U. ile otomobilde bulunan K.G. (28) ve S.G. (28) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kurşunlu Mahallesi yolunda ise Kadir F. idaresindeki 16 AJC 082 plakalı otomobil ile Ertan G'nin kullandığı 16 AE 283 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler Kadir F. ve Ertan G. ile araçlardaki Orhan Ç. ve Oktay Ü. yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan iki sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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