Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolunda seyreden Abdullah S. (25) yönetimindeki 16 KML 86 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Faruk B'nin (55) kullandığı 16 KAC 37 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah S, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:52 Kaynak: AA
Ankara, Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları Kars'ta karanfillerle karşılandı Belediye ihalesinde silahlar konuştu! Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola fırladı savruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:09:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]