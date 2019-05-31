İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:52 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bursa- Ankara
kara yolunda seyreden Abdullah S. (25) yönetimindeki 16 KML 86 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Faruk B'nin (55) kullandığı 16 KAC 37 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah S, 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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