Son Dakika Haberleri: İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
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İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Halim Kaplan (62) yönetimindeki 16 CKS 33 plakalı otomobil, Cerrah Mahallesi'nde, Cerrah Parkı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Kaplan, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:44 Kaynak: AA
İnegöl, Güncel
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