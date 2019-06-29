İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:44 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Halim Kaplan (62) yönetimindeki 16 CKS 33 plakalı otomobil, Cerrah Mahallesi'nde, Cerrah Parkı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Kaplan, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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